Kayserispor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Serdar, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi
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