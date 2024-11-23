Kayserispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kayseri Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Ackah, Carole, Hasan, Bourabia, Kartal, Baran, Bahoken, Cardoso
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En-Nesyri
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