Kayserispor - Galatasaray - CANLI SKOR

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6' Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı top Boey'in önüne kaldı, Sacha Boey'in şutu yandan auta gitti.
4' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz karşı karşıya çok net kaçırdı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havaya kalktı.
2' Sağ kanattan Barış Alper'in ortasına Mertens dokunamadı, dönen topta Berkan Kutlu'nun şutu üstten auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başladı ve beIN Sports'tan yayınlanıyor. Kayseri Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Baran Ali, Karimi, Cardoso, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu