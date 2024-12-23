Kayserispor - Galatasaray maçında evlilik teklifi yapıldı

İHA
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor - Galatasaray takımları arasında oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında ilginç bir an yaşandı.
24 yaşındaki Kayserispor taraftarı Mehmet Can Armut, maraton tribününden pankart açtırarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Maçı Doğu Alt tribününde sevgilisiyle beraber izleyen 24 yaşındaki Merve Çap, erkek arkadaşının yaptığı büyük jesti görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Pankartın açılmasının ardından evlilik teklifinde bulunan genç aşık Mehmet Can Armut'un teklifini Merve Çap, sevinç gözyaşları içinde kabul etti.
ALKIŞLANDILAR
Evlilik teklifinin ardından stadyumda bulunan taraftarlar çifti dakikalarca alkışladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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