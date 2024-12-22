Kayserispor - Galatasaray maçında olay! Taraftar sahaya girdi

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Kayserispor ile lider Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında tribün olayları yaşandı.

ORTALIK KARIŞTI

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bir taraftar sahaya girdi ve oyun durdu.

Sahaya giren taraftar, Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başka taraftar ise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi.

Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftara da müdahalede bulundu.

Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

MAÇ 5 DAKİKA DURDU

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.