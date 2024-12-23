Kayserispor - Galatasaray maçındaki penaltı kararı doğru mu? Hakem yorumcuları değerlendirdi

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 14. dakikada Bahoken attı.

Öte yandan BeIN Trio ekibi, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

2. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

"VAR DA HATA YAPTI"

Bülent Yıldırım: "Devam derim. Oyun kuralları kitabına göre penaltı benzeyen hiçbir şey yok. Oyuncu çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa kolu genişlememişken doğal şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu hissedince kolunu kaçırdı. Maçın başında konsantre değildi hakem, iki hücum oyuncusu bağırınca penaltı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltı. VAR'ın da müdahale edip penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. O da hata yaptı."

"ÇOK YANLIŞ"

Bahattin Duran: "Çok yanlış bir karar. Bir oyuncu doğal koşu aksiyonunda elini kolunu daha doğal kullanamaz. Olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. 100 tane hakeme sorsanız, 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. Hatta bence maçın hakemi, bunu seyredince 'Keşke VAR çağırsaydı da penaltıyı iptal etseydik' derdi."

"İKİ POZİSYONDA VERİLMEDİ, BUNA VERİLDİ"

Deniz Çoban: "Bu hafta hakemler tartışmalı 3 elle oynama kararı verdi. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in elle oynaması. En açığı oydu. Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona verildi. Üçüncü yan yana koyalım, hangisi daha penaltı değil, en olmayacak olana penaltı verildi. VAR mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi."