Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, bin 500 TL ile 3 bin 350 TL arasında değişiyor.

"SATIŞA SUNULMUŞTUR"

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Şehrin Kalbinde buluşuyoruz. Bellona Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Detaylar Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dâhil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2024/2025 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor kulübüne devir edebilir. Devir edilen kombinenin Kayserispor kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 20'si para puan olarak Passo Hesabınız aktarılacaktır. Biriken para puanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Galatasaray logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Galatasaray logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Galatasaray logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Galatasaray misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır.