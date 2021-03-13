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Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 17:46
- Güncelleme : 13.03.2021 - 18:07
Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşmaya başlayan Kayseri ekibi ise seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz Behiç, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Yedlin, Taylan, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Falcao