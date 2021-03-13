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    Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 18:07
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    Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşmaya başlayan Kayseri ekibi ise seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

    Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Doğan, Aziz Behiç, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan

    Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Yedlin, Taylan, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Falcao

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