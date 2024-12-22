Kayserispor - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: KAYSERİSPOR 1-1 GALATASARAY

15' Cardoso, sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Bahoken'e yerden pasını aktardı. Bahoken, sağ ayakk içiyle şutunu çekti. Savunmada Davinson yatarak topa müdahale etti ve büyük bir tehlikeyi önledi.

14' Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bahoken kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

14’ Gol… Kayserispor 1-1 Galatasaray (Bahoken)

13' Cardoso, ceza sahası solundan içeri çevirmek istedi. Kaan Ayhan'a çarpan top dışarı gitti. Kayserispor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Bahoken, rakip yarı alanın solunda Abdülkerim'e faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

7' Boa Morte, orta alanda iki Galatasaraylı. oyuncudan sıyrılıp ceza yayının sağında bulunan Cardoso'ya pasını verdi. Cardoso bekletmeden ceza yayında bulunan Kartal Kayra'ya pasını attı. Kartal, bekletmeden vuruşunu yaptı fakat top dışarı gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

4' Osimhen, penaltı atışını sağ ayağının içiyle kullanarak topu, kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

4’ Gol… Kayserispor 0-1 Galatasaray (Osimhen) (P)

2' Abdülkerim'in kendi yarı alanından sol kanattan bulunan Sara'ya verdiği pasta Sara bekletmeden Jakobs'a pasını verdi. Jakobs, ceza sahasına ortaladı. Top Attamah'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.

Kayseri Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen