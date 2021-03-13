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Kayserispor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 08:39
- Güncelleme : 13.03.2021 - 09:17
Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşmaya başlayan Kayseri ekibi ise seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Arda, Onyekuru, Muhammed, Falcao