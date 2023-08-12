Kayserispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor ile arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Baran Ali, Uzodimma, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.