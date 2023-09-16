Kayserispor, Gaziantep FK karşısında iki golle güldü Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde iki yeni teknik adam takımlarının başında ilk sınavlarını verdi. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor ile Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Kayseri Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Kayserispor, 2 golle kazandı

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Kayserispor, namağlup unvanını korudu ve puanını 9'a yükseltti.

Gaziantep FK, 5 maçını da kaybetti

Yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile ilk maçına çıkan Gaziantep, 5. maçında 5. mağlubiyetini aldı ve puanla tanışamadı.

Kayserispor, ligin 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.