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    Kayserispor, Gaziantep FK'yı mağlup etti

    Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
    • 06.11.2022 - 16:39
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    Kayserispor, Gaziantep FK'yı mağlup etti

    Süper Lig'in 13. haftasında Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

    Kayserispor galibiyeti son dakikalarda aldı

    Kayserispor'un gollerini; 41. dakikada Olivier Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi. Ev sahibi Gaziantep FK'nın tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

    Kayserispor, Gaziantep FK yı mağlup etti #1

    Gaziantep FK evinde ilk yenilgisini aldı

    Ligin iç sahada mağlubiyeti bulunmayan takımları arasında bulunan Gaziantep FK, Kayserispor maçıyla beraber bu seriyi de elinden kaçırmış oldu. Kırmızı-siyahlılar şimdiye kadar iç sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

    Kayserispor, Gaziantep FK yı mağlup etti #2

    Gaziantep FK son 8 maçında 1 galibiyet alabildi

    Ligin ilk 4 maçında 10 puan toplamayı başaran Gaziantep FK, ilerleyen süreçte istenilen performansı sergileyemedi. Kırmızı-siyahlılar 4. haftada oynadıkları Antalyaspor maçını 5-2 kazandıktan sonra oynadıkları 8 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

    Kayserispor, Gaziantep FK yı mağlup etti #3

    Kayserispor, yenilmezlik serisini sürdürdü

    Bu sezon ligin üst sırları zorlayan sürpriz takımlarından biri olmayı başaran Kayserispor ise yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etmiş oldu.

    Kayserispor 23 puana ulaştı

    Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 15 puanda kalırken, Kayserispor 23 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Kayserispor evinde Konyaspor'u konuk edecek.

    Kayserispor, Gaziantep FK yı mağlup etti #4

    Kayserispor, Gaziantep FK yı mağlup etti #5


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