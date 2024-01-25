Kayserispor: Hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır

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Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara kaydetti.

Bu sonuçla art arda 7. yenilgisini yaşayan Kayserispor'da maç sonu hakemlerle ilgili flaş bir açıklama geldi.

"Bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

MHK ve TFF'ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir.