Kayserispor, Hatayspor'a 5 attı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Murat Şahin'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 5-0'lık skorla ev sahibi takım Kayserispor oldu.
KAYSERİSPOR 5 ATTI
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Stephane Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Duckens Nazon ve 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti.
KAYSERİSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ
Evinde oynadığı son 4 maçın tamamını kazanan Kayserispor, puanını 30'a yükseltti. Hatayspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve 19 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
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