Kayserispor, Hatayspor'a 5 attı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Murat Şahin'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 5-0'lık skorla ev sahibi takım Kayserispor oldu.

KAYSERİSPOR 5 ATTI

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Stephane Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Duckens Nazon ve 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti.

KAYSERİSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

Evinde oynadığı son 4 maçın tamamını kazanan Kayserispor, puanını 30'a yükseltti. Hatayspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve 19 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor