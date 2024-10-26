Kayserispor, Hatayspor'u tek golle geçti

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Kayserispor oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

KAYSERİSPOR, İLK KEZ KAZANDI

Kayserispor, böylelikle ligde bu sezon ilk kez galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.

Öte yandan ligde son olarak 28 Nisan 2024'te kazanan Kayserispor, 181 gün sonra bir süper Lig maçında galip geldi.

RIZA ÇALIMBAY, ÇARE OLMADI

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı.

Hatayspor, çıktığı 9 maçın 3. de ise berabere kaldı.

Rıza Çalımbay ile 5. maçına çıkan Hatayspor, galibiyet alamazken 3. kez yenildi ve 2 puan aldı.

HATAYSPOR, 2 PUANDA KALDI

Kayserispor bu sonucun ardından puanını 8'e çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.