Kayserispor, Hikmet Karaman ile yolları ayırdı

Kayserispor, Hikmet Karaman ile yolları ayırdı

Süper Lig takımı Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolları ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 47 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor'da, geride kalan sezonun ilk haftası sonrasında Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Hikmet Karaman'ın sözleşmesi, 31 Mayıs 2022 Salı günü itibarıyla sona erdi.

Hikmet Karaman, Kayserispor ile 37 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik, 14 yenilgi alındı. Ligi 47 puanla 14. sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.

Kayserispor duyurdu

Kayserispor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde yola devam etmeme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "31.05.2022 (dün) itibarıyla sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.