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    Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 30.10.2022 - 19:30
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    Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı

    Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Kayserispor 2-0'dan döndü

    Konuk ekibe puanı getiren golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru kaydetti.

    Kayserispor'un golleri 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

    Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı #1

    Adana Demirspor 9 maçtır kaybetmiyor

    Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kayserispor ise 3 maç sonra puan kaybetti.

    Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı #2

    İki takım maçtan 1'er puanla ayrıldı

    Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, haftayı bay geçecek. Kayserispor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.

    Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı #3

    Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı #4


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