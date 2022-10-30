Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı

Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kayserispor 2-0'dan döndü

Konuk ekibe puanı getiren golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru kaydetti.

Kayserispor'un golleri 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Adana Demirspor 9 maçtır kaybetmiyor

Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kayserispor ise 3 maç sonra puan kaybetti.

İki takım maçtan 1'er puanla ayrıldı

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, haftayı bay geçecek. Kayserispor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.