Kayserispor ile Hatayspor puanları paylaştı Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadı'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu. İki takım da pozisyonlar girmesine rağmen üç puanı alamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kazanan çıkmadı

Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik ile öne geçti. Kayserispor bu gole 23. dakikada Mehdi Bourabia ile cevap verdi.

Ev sahibi ekip Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Kayserispor 36, Hatayspor 30 puana yükseldi.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.