Kayserispor, ilk iç saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında almayı hedefliyor
İHA

Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Geride kalan 5 iç saha maçında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe karşısında kazanan 3 puan almak istiyor.

Kayserispor Teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile evinde çıktığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SİNAN KALOĞLU, 3 PUANA İNANIYOR

Kaloğlu, Fenerbahçe maçında taraftar desteğini görmek istediklerini ifade ederek, galip gelen taraf olacaklarını ve ligdeki çıkışlarını sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.

MAÇ 23 KASIM'DA OYNANACAK

Kayserispor ile 23 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor