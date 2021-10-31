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- Kayserispor, Karagümrük'ü 2 golle geçti
Kayserispor, Karagümrük'ü 2 golle geçti
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 15:37
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Karagümrük'ü konuk etti.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor’un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 23. dakikada Bertolacci kaydetti.
İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karagümrük'te Luckassen, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kayserispor'da ise Onur Bulut, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kayserispor'un 71. dakikada Mame Thiam ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
4 maç aradan sonra galibiyet alan Kayserispor, 14 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maç sonra kaybeden Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.
Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.