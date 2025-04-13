Kayserispor, Kasımpaşa karşısında kazandı! 5 futbolcusu cezalı duruma düştü

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Kayserispor oldu.

KAYSERİSPOR, TEK GOLLE KAZANDI

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso attı.

10 KİŞİ KALDILAR

Kayserispor, Majid Hosseini'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Ev sahibi Kayserispor'da kırmızı kart gören Hosseini dışında sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso, cezalı duruma düştü. Bu oyuncular, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA 3 HAFTA SONRA YENİLDİ

Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Kasımpaşa ise ligde üç hafta sonra mağlubiyet yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Kayserispor, bu galibiyetle 36 puana yükseldi. Kasımpaşa, 39 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.