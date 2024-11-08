Kayserispor, Kasımpaşa'yı deplasmanda yendi

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Süper Lig'in 12. haftasında Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda Barış Kanbak'ın ekibi Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor'un gollerini 23. dakikada penaltıdan Kartal Kayra Yılmaz ve 55. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 50. dakikada Aytaç Kara attı.

ATTAMAH KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor'da Joseph Attamah, 90+1'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Attamah, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5'e yükselten Kayserispor 12 puana ulaşmış oldu.

Ligde oynadığı hiçbir iç saha maçından galip ayrılamayan Kasımpaşa ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek.

İLK YARI

11. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Bahoken'in göğsüyle indirdiği topu Bourabia sağdan bindiren Gökhan Sazdağı'nın önüne bıraktı. Gökhan'ın sağ çaprazdan kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

21. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. 19. dakikada soldan gelişen ani atakta Cardoso'nun ortasında altı pasta Bahoken'in şutunda Yasin'in müdahalesiyle top kornere gitti. VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi üzerine ekrana gelen hakem Mehmet Türkmen, penaltı kararına hükmetti.

23. dakikada penaltı atışını kullanan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

İKİNCİ YARI

50. dakikada Winck sağ taraftan pasını Ben Ounaes’e aktardı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği pasta kale önünde Aytaç Kara’nın kayarak uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada uzun atılan topa iyi yükselen Cardoso, kafayla pasını sol taraftaki Hasan Ali’ye indirdi. Sol taraftan aldığı topla ceza sahası içine giren Hasan Ali’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

59. dakikada sol taraftan Ben Ounaes’e pasında ceza sahası içinden Hajradinovic’in şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı çeldi.

90+1. dakikada Erdem Çetinkaya hücuma çıkarken Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Attamah'ı oyundan ihraç etti.