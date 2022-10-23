- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup etti
Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup etti
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
- 23.10.2022 - 16:36
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.
Galibiyet golü Thiam'dan geldi
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam attı.
Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini aldı
Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, ligde 19 puana yükseldi.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri ayrıca, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.
Kayserispor, Adana Demir'i ağırlayacak
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.