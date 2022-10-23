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    Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
    • 23.10.2022 - 16:36
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    Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.

    Galibiyet golü Thiam'dan geldi

    Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam attı.

    Kayserispor, Kasımpaşa yı mağlup etti #1

    Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini aldı

    Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, ligde 19 puana yükseldi.

    Çağdaş Atan'ın öğrencileri ayrıca, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.

    Kayserispor, Kasımpaşa yı mağlup etti #2

    Kayserispor, Adana Demir'i ağırlayacak

    Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.

    Kayserispor, Kasımpaşa yı mağlup etti #3

    Kayserispor, Kasımpaşa yı mağlup etti #4

    Kayserispor, Kasımpaşa yı mağlup etti #5

    Kayserispor, Kasımpaşa yı mağlup etti #6


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