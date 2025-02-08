Kayserispor, Konyaspor'u yendi

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Kayserispor ile Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan ve 5 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu.

KAYSERİSPOR, 3 GOLLE KAZANDI

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KONYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

YENİ YILDA İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan son galibiyetini 8 Aralık 2024 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek alan Kayseri ekibi, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor puanını 23'e yükseltmiş oldu.

Konyaspor'un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükseldi ve 24 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.