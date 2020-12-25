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    Kayserispor: Lennon'a gösterilen kart da iptal edilsin

    Kayserispor: Lennon'a gösterilen kart da iptal edilsin

    Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor maçında hakem Ali Palabıyık tarafından Aaron Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 16:57
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 17:37
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    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Rafael'in cezasını kaldırdığını açıklaması üzerine harekete geçen Kayserispor Kulübü, hakemin ceza sahasında kendisini yere attığı için Aaron Lennon'a gösterilen ikinci sarı kartın haksız olduğu gerekçesi ile iptalini savunuyor.

    "LENNON'A GÖSTERİLEN KIRMIZI KARTIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

    Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Konyaspor maçında rakip oyuncu tarafından düşürülen Lennon’ın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesi ile gördüğü kırmızı kartın ne kadar yanlış olduğunu tüm Türkiye gördü. Yetkililer de hakem Ali Palabıyık’ın hata yaptığı görüşünde, tıpkı Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael’in haksız yere kırmızı kart gördüğü fikri gibi. Bugün Rafael’e gösterilen kırmızı kart PFDK tarafından iptal edildi. Biz de Kayserispor Kulübü olarak, futbolcumuz Lennon’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

    Kayserispor: Lennon a gösterilen kart da iptal edilsin #1

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