Kayserispor maçında yok! Roland Sallai cezalı duruma düştü

İHA

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile oynadı ve rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti.

Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, sarı kart sınırında yer alıyordu.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, cezalı duruma düştü.

Sallai, ligde gelecek deplasmanda oynayacakları Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.