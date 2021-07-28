Kayserispor, Majid Hosseini'yi açıkladı

Kayserispor, son olarak Trabzonspor forması giyen İranlı stoper Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, kadrosunu Majid Hosseini ile güçlendirdi.

Kayseri ekibi, son olarak Trabzonspor forması giyen İranlı stoperi transfer ettiğini açıkladı.

HOSSEINI'NİN KARİYERİ KARİYERİ

Temmuz 2018'de Esteghlal'dan 500 bin euro bonservisle Trabzonspor'a imza atan 25 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla çıktığı 76 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Hosseini, 13 kez de İran A Milli Takım forması giydi.