Kayserispor, olağanüstü genel kurula gidiyor

Kayserispor'da yapılan açıklamayla birlikte olağanüstü genel kurul kararı alındığı belirtildi.

Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelmişti. Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamalarda bulunmuştu. Gözbaşı, kulübün maddi anlamda zor günler geçirdiğini belirterek belirterek ayrılık sinyali vermişti.

"Kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı"

Berna Gözbaşı, "Gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

"Olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verilmiştir"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı alındığı duyuruldu.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10.12.2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat 11.00’de olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının 1 hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.