Kayserispor, Onur Bulut transferi için Tahkim Kurulu'na başvurdu Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karar ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kayserispor, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılarak Beşiktaş'a giden eski oyuncusu Onur Bulut hakkında yeni bir açıklama yayınladı.

Kayserispor'un açıklamasında şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’ye transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız."

Neler olmuştu?

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı. UÇK ise Kayserispor'un açtığı davada futbolcuyu haklı bulmuştu.