Kayserispor, Pendikspor karşısında iki golle güldü Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Ivo Vieira'nın başında olduğu Pendikspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Kayserispor, 2-0'lık skorla kazanarak iyi gidişatını sürdürdü.

Kayserispor, iki golle kazandı

Sarı-kırmızılı takıma üç puanı getiren goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1'de Stephane Bahoken'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Pendikspor 13 puanla 19. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Pendikspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılardan müthiş seri

Üst üste elde ettiği galibiyetler ile 3. sıraya kadar yükselen Kayserispor, ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı.