Kayserispor, Rizespor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın takımı Kayserispor ile İlhan Palut'un ekibi Rizespor karşı karşıya geldi.
Kayseri'de oynanan kritik maçı ise kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu.
Thiam, hat-trick yaptı
Müsabakada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti golleri; 31, 66 ve 89. dakikada Mame Thiam attı. 31 yaşındaki forvet, 66 ve 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.
Mücadelede Rizespor'un tek golü ise 71. dakikada Altin Zeqiri'den geldi.
Kayserispor, 3 hafta sonra galip geldi
Bu galibiyetin ardından Kayserispor ligde 3 hafta sonra kazandı ve 13 puana yükseldi. Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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