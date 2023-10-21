Kayserispor, Rizespor'u üç golle geçti Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın takımı Kayserispor ile İlhan Palut'un ekibi Rizespor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan kritik maçı ise kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu. Thiam, hat-trick yaptı Müsabakada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti golleri; 31, 66 ve 89. dakikada Mame Thiam attı. 31 yaşındaki forvet, 66 ve 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Mücadelede Rizespor'un tek golü ise 71. dakikada Altin Zeqiri'den geldi. Kayserispor, 3 hafta sonra galip geldi Bu galibiyetin ardından Kayserispor ligde 3 hafta sonra kazandı ve 13 puana yükseldi. Rizespor ise 14 puanda kaldı. Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.