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    Kayserispor Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı

    Kayserispor Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı

    Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, teknik adam Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını duyurdu.
    • AA
    • 06.08.2020 - 23:52
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 23:52
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    Kayserispor Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı

    Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, devre arası takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gözbaşı, Prosinecki'ye teşekkür ederek, "Çok değerli hocamız Robert Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisi duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

    Kayserispor Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı #1

    KALECİ LUNG TAKIMDA KALDI

    Başkan Berna Gözbaşı, Rumen kaleci Silviu Lung'un sarı-kırmızılı ekipte kaldığını açıkladı.

    Gözbaşı, 31 yaşındaki kalecileri Lung'un önümüzdeki sezonda da Kayserispor forması giyeceğini belirtti. Gözbaşı, açıklamasında, "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

    Kayserispor Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı #2

    Kayserispor Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı #3

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