Kayserispor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'da yönetim, teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.

Süper Lig'in son sırasında yer alan Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi de kısa sürdü.

Bayram Bektaş'ın yerine göreve getirilen tecrübeli teknik adamla, 2-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası yollar ayrıldı.

"AYRILMA KARARI ALDIK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Samet Hoca camiamızın abisidir. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum." dedi.

4 BERABERLİK 4 MAĞLUBİYET

Kayseri ekibinin başında çıktığı 8 lig maçında 4 beraberlik 4 de yenilgi alan Aybaba, galibiyetle tanışamadı.