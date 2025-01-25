Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.

Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.



Kayserispor Kulübü