Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.

Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kayserispor Kulübü

İLGİLİ HABER Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görevinden ayrılan teknik direktörler

13 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor