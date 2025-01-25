Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.
Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Kayserispor Kulübü
13 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
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