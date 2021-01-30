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    Kayserispor son dakika golüyle Kasımpaşa'yı yendi

    Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanında uzatmalarda bulduğu golle kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 15:31
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    Kayserispor son dakika golüyle Kasımpaşa'yı yendi

    Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

    90+4'TE 3 PUAN GELDİ

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getirenj golü 90+4'te Uğur Demirok kaydetti.

    Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 puanda kalırken, Kayserispor 22 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

    Kayserispor son dakika golüyle Kasımpaşa yı yendi #1

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