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- Kayserispor son dakika golüyle Kasımpaşa'yı yendi
Kayserispor son dakika golüyle Kasımpaşa'yı yendi
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanında uzatmalarda bulduğu golle kazandı.
- Haber Merkezi
- 30.01.2021 - 15:31
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.
90+4'TE 3 PUAN GELDİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getirenj golü 90+4'te Uğur Demirok kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 puanda kalırken, Kayserispor 22 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.