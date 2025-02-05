Kayserispor, Stephane Bahoken'i affetti
İHA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin 21. haftasında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso ile yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılan Kamerunlu forvet Stephane Bahoken özür diledi.

Bahoken takımla çalışmalara başladı.

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"TAKIMA DÖNMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Kayserispor Kulübü'nden konuya dair yapılan açıklamada, şöyle denildi:

25 Ocak'ta oynanan Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stephane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzün raporları sonrasında; başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor