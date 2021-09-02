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    Kayserispor, Steven Caulker'ı istiyor

    Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Steven Caulker, Kayserispor'a transfer olmak üzere.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 10:17
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    Kayserispor, Steven Caulker'ı istiyor

    Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Steven Caulker için operasyon başlattı.

    FENERBAHÇE İLE ANLAŞILDI

    Sarı-kırmızılılar, İngiliz stoper için Kanarya ile her konuda anlaşmaya vardı. Kayseri, 29 yaşındaki futbolcuyla da görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti.

    Tecrübeli oyuncu hatırlanacağı üzere temmuz ayında Fenerbahçe 'ye transfer olmuş ancak Pereira'nın taktiğine uymadığı için forma şansı bulamamıştı.

    Kayserispor, Steven Caulker ı istiyor #1

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