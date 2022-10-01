Kayserispor - Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.

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İlk yarı sonucu: Kayserispor 1-0 Trabzonspor

42' NET FIRSAT! Hamsik'in arka direğe gönderdiği topu Abdulkadir ceza sahasına indirdi. Maxi Gomez'in kafa vuruşu kaleci Bilal'de kaldı.

40' Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Dönen topu Onur tamamlamak istedi ama top dışarı gitti.

35' Anastasios Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş savunmaya çarpıp kaleci Bilal'de kaldı.

34' Kayserispor'da Çağdaş Atan itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

29' Trezeguet'İn pasıyla ceza sahası dışından vuruşunu yapan Anastasios Bakasetas çerçeveyi tutturamadı, aut.

28' NET FIRSAT! Trabzonspor'da Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topu Trezeguet iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği top az farkla auta gitti.

24' Uğurcan'ın hatalı pasıyla topla buluşan Mario Gavranovic ceza sahası içinde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

24’ Gol… Kayserispor 1-0 Trabzonspor (Gavranovic)

19' Bu kez Trabzonspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan vuruşunu yapan Bakasetas, Bilal Bayazit'i geçemedi. Döenen topu Maxi Gomez tamamlamak istedi ama savunma son anda araya girdi.

17' UĞURCAN ÇIKARDI! Kayserispor gole çok yaklaştı. Miguel Cardoso şık çalımlarla ceza yayı üzerinde kaleye çok sert vurdu. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

14' Trabzonspor'da Trezeguet, topu kontrol etmek isterken rakibine faul yaptı. Hakem Ümit Öztürk sarı kartını gösterdi.

10' Pozisyon VAR'dan incelendi ve karar değişmedi. Durum 0-0.

9' GOL GEÇERSİZ! Kayserispor'da Bernard Mensah'ın savunma arkasına attığı topu Mame Baba Thiam karşı karşıya pozisyonda ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

7' NET FIRSAT! Savunma arkasına atılan topta Maximiliano Gomez karşı karşıya pozisyonda vurulunu yaptı ama kaleci Bilal Bayazit gole izin vermedi.

5' Gustavo Campanharo'nun arka direğe gönderdiği topa ceza sahası içinde Mame Baba Thiam dokunamadı.

3' Trabzonspor'da Hamsik soldan ceza sahasına ortaladı ama top kaleci Bilal'de kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Campanharo, Kolovetsios, Carole, Hosseini, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez