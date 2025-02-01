Kayserispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

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Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'un konuğu olacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Kayseri Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'de 25 puanla 10. sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

16 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor ise yeni hocasıyla sahasında kazanarak yeni bir sayfa açıp kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Baran Ali, Cadroso, Mane, Nazon

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Ozan, Visca, Cham, Banza