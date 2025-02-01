Kayserispor - Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 22. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Kayseri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da pozisyonlara girdiği maçta kazanan çıkmadı. Kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

MENDY, KIRMIZI GÖRDÜ

Trabzonspor'da Batista Mendy, 82 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bordo-Mavililer mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor, 17 puanla 16. sırada konumlandı.

Bu sezon deplasmanda galibiyetle tanışamayan ve dış sahada galibiyet hasreti 10 maça yükselen Trabzonspor ise 26 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ EYÜPSPOR

Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Konyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Eyüpspor'u konuk edecek.

SİKAN, İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, bordo-mavili forma ile ilk maçına çıktı.

EREN ELMALI, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 53. dakikasında sarı kart gören Eren Elmalı, cezalı duruma düştü.

Elmalı, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.