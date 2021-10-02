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    Kayserispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 09:14
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    Kayserispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Kayserispor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

    En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim, Emrah, Mensah, Miguel Cardoso, Thiam

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmet Can, Trondsen, Berat, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

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