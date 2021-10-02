Kayserispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Kayserispor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim, Emrah, Mensah, Miguel Cardoso, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmet Can, Trondsen, Berat, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius