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    Kayserispor, Utku Yuvakuran'ı istiyor

    Kayserispor, Utku Yuvakuran'ı istiyor

    Kayserispor, Doğan Alemdar'ın yerine kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 12:20
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    Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi.

    Kayserispor, Utku Yuvakuran ı istiyor #1

    DOĞAN'DAN SONRA KALECİ AÇIĞI OLUŞTU

    Doğan Alemdar'ı Rennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Gaziantep kadrosuna alınmayan Utku'nun yerine Mert kulübedeydi.

    Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma giyen Utku, kalesinde 27 gol görürken 7 kez de gole izin vermedi.

    Kayserispor, Utku Yuvakuran ı istiyor #2

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