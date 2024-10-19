Kayserispor ve Gaziantep FK berabere kaldı! İki takım da galibiyete hasret

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Milli maç arası sonrası Süper Lig'in 9. haftasının ilk maçında Bellona Kayserispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 22. dakikada David Okereke ve 45+1. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 24. dakikada Aylton Boa Morte ve 57. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

İKİ TAKIM DA 3 PUANA HASRET

Bu sonuçla birlikte ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor'un galibiyet hasreti 8'e yükseldi. Bu sezon sadece ilk hafta galip gelen Gaziantep FK'nın 3 puan özlemi ise 7 maça çıktı.

Bu maçın ardından Gaizantep FK 6, Kayserispor ise 5 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Gaziantep FK, Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.