Kayserispor ve Sivasspor, 1967'deki faciayı unutmadı

Kayserispor ile Sivasspor kulüpleri, 1967 yılında yaşanan tribün olaylarında vefat eden 43 kişi için anma mesajı yayınladı.

O zamanlar Türkiye 2. Futbol Ligi'nde yer alan (Şimdiki adıyla TFF 1. Lig) Kayserispor ile Sivasspor takımları, lig maçı için Kayseri'de karşı karşıya gelir.

43 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Maç öncesi iki takım taraftarları arasında yaşanan gerilim kavgaya dönüşür ve tam 43 kişi ezilerek ve boğularak can verir.

Kayserispor ve Sivasspor, 1967 yılında yaşanan bu faciada vefat eden insanlarla ilgili bir anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "53 yıl önce bugün, 17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız müsabakada çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden hem Kayserispor hem Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Sivasspor Kulübü ise yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi: "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 53 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."