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    Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

    Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.04.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:55
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    Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını söyledi.

    SEZON SONUNA KADAR

    Tokgöz, "Takımımız sezon sonuna kadar Yalçın Hocamıza emanet. Hocamızla uzun süre çalışmak istiyoruz. İnşallah ligde kalır ve daha uzun süre takımın başında Yalçın Hoca'yı görürüz." dedi.

    Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı #1

    DENİZLİSPOR MAÇINDA SAHADA

    Türkiye’de birçok kulüpte görev yapan Koşukavak, en son Denizlispor’un başındayken 28 Ocak 2021’de görevinden ayrılmıştı.

    Sabah saatlerinde kente gelen 49 yaşındaki Koşukavak’ın, sözleşmeyi imzalayarak 28 Nisan Çarşamba günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

    Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı #2

    KAYSERİ'DE 1 SEZONDA BEŞİNCİ HOCA

    Kayserispor bu sezon tam 5 kez teknik direktör değişikliğine gitti. En son Hamza Hamzaoğlu sarı-kırmızılı ekibi çalıştırıyordu.

    Kayserispor'un bu sezon değiştirdiği hocalar, Bayram Bektaş-Samet Aybaba-Dan Petrescu-Hamza Hamzaoğlu oldu.

    Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı #3

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