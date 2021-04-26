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Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.