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- Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı
Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştı
- AA & Ensonhaber
- 26.04.2021 - 13:33
- Güncelleme : 26.04.2021 - 13:55
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını söyledi.
SEZON SONUNA KADAR
Tokgöz, "Takımımız sezon sonuna kadar Yalçın Hocamıza emanet. Hocamızla uzun süre çalışmak istiyoruz. İnşallah ligde kalır ve daha uzun süre takımın başında Yalçın Hoca'yı görürüz." dedi.
DENİZLİSPOR MAÇINDA SAHADA
Türkiye’de birçok kulüpte görev yapan Koşukavak, en son Denizlispor’un başındayken 28 Ocak 2021’de görevinden ayrılmıştı.
Sabah saatlerinde kente gelen 49 yaşındaki Koşukavak’ın, sözleşmeyi imzalayarak 28 Nisan Çarşamba günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.
KAYSERİ'DE 1 SEZONDA BEŞİNCİ HOCA
Kayserispor bu sezon tam 5 kez teknik direktör değişikliğine gitti. En son Hamza Hamzaoğlu sarı-kırmızılı ekibi çalıştırıyordu.
Kayserispor'un bu sezon değiştirdiği hocalar, Bayram Bektaş-Samet Aybaba-Dan Petrescu-Hamza Hamzaoğlu oldu.