Kayserispor'a Göztepe karşısında tek gol yetti

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Kayserispor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ NAZON'DAN

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı.

KAYSERİSPOR, ÇIKIŞA GEÇTİ

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.

Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı.

Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.

GÖZTEPE'NİN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Göztepe, bu maçların üçünde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR, BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.