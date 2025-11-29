Kayserispor'a Rizespor karşısında tek gol yetti

- Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü 57. dakikada Laszlo Benes attı.
- Bu sonuçla Kayserispor'un puanı 12 oldu, Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Kayserispor oldu.
Konuk takım, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GALİBİYET GOLÜ BENES'TEN
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Laszlo Benes kaydetti.
RİZESPOR'UN HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Bu galibiyetle birlikte Kayserispor, Süper Lig'de 2 maçın ardından galip gelirken Rizespor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
KAYSERİSPOR, PUANINI 12 YAPTI
Kayserispor, galibiyetin ardından ligdeki puanını 12'ye çıkardı. Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Eyüpspor'a konuk olacak. Rizespor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
BENES'İN ATTIĞI GOL
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)