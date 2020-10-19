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    Kayserispor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Hes Kablo Kayserispor takımında bir futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 22:27
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    Kayserispor'da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Süper Lig'in 5. haftasını Sivasspor yenilgisi ile noktalayan Hes Kablo Kayserispor'a bir üzücü haber daha geldi.

    Sivasspor maçı öncesinde gerçekleştirilen korona virüs testleri pozitif çıkan Miguel Lopes, Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar'ın ardından bugün de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    "OYUNCUMUZUN TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANIŞTIR"

    Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun koronavirüs belirtisi şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    Kayserispor da 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı #1

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