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Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri

Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da beklenen oldu ve ligdeki 7 maçlık yenilgi serisinin ardından Recep Uçar dönemi bitti. Sarı-kırmızılı ekip, takımı Burak Yılmaz'a emanet etmek üzere..